Правила жизни Серсеи Ланнистер

Слёзы - не единственное оружие женщины. Лучшее оружие у неё между ног.

Боги немилосердны. Потому они и боги. Мой отец сказал мне это, когда застал меня за молитвой.

Хороший король знает, когда приходить время собираться с силами, и когда приходит время уничтожать своих врагов.

Единственный способ сохранять верность народа – это сделать так, чтобы они боялись тебя больше, чем твоего врага.

Чем больше людей ты любишь, тем слабее ты становишься. Ты делаешь для них то, чего не должна. Ты совершаешь глупости, чтобы они были довольны и невредимы. Люби только своих детей. В этом вопросе у матери нет выбора.

Каждый, кто не из нашей семьи – наш враг.

Проявляй доброту время от времени – это спасёт тебя от всех дальнейших проблем.

Несчастная жена – лучший друг торговца вином.

Маленьких девочек обижают повсюду.

Я не буду вставать на колени перед каким-то босым простолюдином, не буду просить у него прощения.

Болезнь убивает неосознанно. Тем не менее, её уничтожают, пока не поздно.

Я люблю своего брата. Я люблю своего любовника. Люди станут насмехаться - пускай. Они такие ничтожные, что я их даже не замечаю.

Когда мужчина разгорячён, для него сойдёт всё, у чего есть сиськи.

Рыцари из королевской гвардии такие же бесполезные, как соски на броне.

Я - Ланнистер. Я королева уже 19 лет. Дочь самого влиятельного человека в мире. Но я не смогла спасти своего сына. Какой толк от власти, если ты не можешь защитить тех, кого любишь?

Слишком часто грешники являются богатыми людьми и не страшатся правосудия. Даже сам король не всегда может покарать тех, кто это больше всего заслуживает.

Я выбираю насилие.

Любовь - это яд. Сладкий яд, да, но он всё равно убьёт тебя рано или поздно.

Ты можешь не любить короля, но ты будешь любить его детей.

В игре престолов ты либо побеждаешь, либо умираешь. Третьего не дано.

Мы не можем позволить фанатикам арестовать брата короля, каким он был не был извращенцем.

Что если я скажу вам, что самый страшный грешник находится среди нас?

То, что мы любим, каждый раз губит нас.

Власть – это сила.

Я тоже делаю то, что мне нравится. Я пью, потому что мне нравится, я убила своего мужа, потому что мне нравилось, когда его нет. Я трахалась с братом, потому что мне нравилось чувствовать его внутри себя. Я врала, что не трахалась с братом, потому что мне нравилось защищать нашего сына от злобных лицемеров. Я убила Его Воробейшество и всех его воробушек, всех его септонов и септ, всех его мерзких солдат, потому что мне нравилось смотреть, как они сгорают. Мне нравилось представлять их шок и боль. Ни одна мысль не доставляла мне большей радости.

Даже покаяние может нравиться при нужных обстоятельствах.

Когда мама умерла, я могла думать лишь о том, что происходит с ней теперь. Каждый день, каждую ночь, я думала, как мама выглядит теперь? Она начала раздуваться? Её кожа почернела? Зубы уже обнажились?

Я думала, что если могу родить что-то настолько доброе, настолько чистое, может я не такое уж и чудовище?

Ведьма обещала, что у меня будет трое детей. Она обещала, что они умрут.

Тирион, может, и чудовище, но, по крайней мере, он убил отца намеренно.

У дома Ланнистеров нет соперников.

Вера и корона – два столпа, на которых держится мир. Когда рушится одно, следом рушится другое. Мы должны принять все необходимые меры, чтобы защитить друг друга.

Больше всего на свете мы любим наших первенцев. Что бы они не выкидывали.

Таргариены 300 лет женили братьев и сестёр, чтобы сохранять чистоту крови. Мы с Джейме не просто брат и сестра. Мы делили одно чрево. Мы пришли в этот мир вместе, мы должны быть вместе.