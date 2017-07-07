Правила жизни Дейнерис Таргариен

Я не обычная женщина. Мои мечты сбываются.

У меня не нежное сердце.

Мне кажется, что королева, которая не доверяет никому так же глупа, как королева, которая доверяет всем.

Ланнистеры, Таргариены, Баратеоны, Старки, Тиреллы — все они как спицы в колесе. Сначала сверху один, потом другой и так далее, а колесо все вращается, давя тех, кто оказался внизу.

Злобные змеи всегда лезут наружу. Тем проще отрезать им голову.

Знаете, что пугает меня? Я сказала «прощай» мужчине, который любит меня. Мужчине, который, как я думала, мне небезразличен. И я ничего не чувствую. Только желание поскорее все это забыть.

Я займусь тем, что и положено королеве: я буду править.

Пусть жрецы беспокоятся о добре и зле. А я предоставлю им выбор: они могут жить в моем новом мире, или они могут умереть в их старом.

Люди приучаются любить свои цепи.

Наши отцы были злыми людьми. У всех нас. Они сделали мир хуже. Мы не поступим, как они. Мы сделаем мир лучше. Вы поддержите мои притязания на трон Семи Королевств, и будете уважать целостность Семи Королевств. Больше никаких грабежей, шатаний, набегов и изнасилований.

Если я хочу править Вестеросом, мне нужно заключать союзы. А лучший способ заключить союз — это вступить в брак.

Дракон не раб.

Если я скажу им, они съедят вас. Они могут съесть вас, даже если я ничего не скажу. Дети. Некоторые говорят мне, чтобы я отреклась от них. Но хорошая мать никогда не отрекается от своих детей. Если нужно, она воспитывает их.

Мать не бросает своих детей.

Я Дейнерис бурерожденная из крови древней Валирии, и я заберу то, что принадлежит мне. Я заберу это огнем и кровью.

Каждый кхал всегда выбирал себе трех кровных всадников. Чтобы они сражались рядом с ним и охраняли его путь. Но я не кхал. Я не буду выбирать себе трех кровных всадников. Я выбираю вас всех. Я потребую от вас больше, чем любой кхал когда-либо требовал от своего кхаласара. Поедете ли вы на деревянных конях через черное соленое море? Будете ли убивать моих врагов в железных одеждах и разрушать их каменные дома? Подарите ли мне Семь Королевств, дар, который кхал Дрого мне обещал перед Матерью Гор? Будете ли вы со мной? Сейчас и всегда.

Я отвечу на несправедливость СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.

Я боролась за то, чтобы ни один ребенок в Заливе работорговцев не познал, какого это быть купленным или проданным. Я буду продолжать бороться за это и здесь, и везде.

Я не могу бороться с внешними и внутренними врагами одновременно. Поэтому, когда внешний враг постучится в дверь, Миэрин должен быть на моей стороне. У меня нет выбора.

Я дочь дракона, и я клянусь, что те, кто причинил вам вред, умрут, крича от боли.

Женщина? Это должно оскорбить меня? Я бы дала вам пощечину, если бы принимала вас за мужчину.

Огонь не может убить дракона.

Отвергнете нас, и мы сожжем вас заживо.