Правила жизни Николая II

На все воля Божья. Я родился 6 мая, в день поминовения многострадальца Иова. Я готов принять мою судьбу.

Хозяин земли Русской. *

Я проделал уже два лагеря в Преображенском полку, страшно сроднился и полюбил службу; в особенности, наших молодцов-солдат!

Приятно было видеть и чувствовать эту мощь, сосредоточенную на небольшом пространстве, и сознавать, что это только десятая часть всей нашей армии. Я тебя уверяю, что у меня редко так сильно билось сердце. **

Мы живем в России, а не в какой-нибудь республике, где Министры ежедневно подают прошения об отставке. Когда царь находит нужным уволить министра, тогда только последний уходит со своего поста.

До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки наперла на постройки, и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Отвратительное впечатление осталось от этого известия.

В Кронштадте со вчерашнего дня начались беспорядки и разгромы. Добиться известий было трудно, т. к. телефон не действовал. Ну, уж времена!!

Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего Дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело.

От всех этих перемен голова идет кругом. По-моему, они происходят слишком часто. Во всяком случае, это не очень хорошо для внутреннего состояния страны, потому что каждый новый человек вносит также перемены и в администрацию.

Кругом измена и трусость и обман! ***

После отречения моего за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблестные войска, отстоять Россию от злого врага.

Лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы.

Чтобы только не ссориться и не портить семейных отношений, я постоянно уступаю и в конце концов остаюсь болваном, без воли и без характера.

Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России, мы станем самым великим народом, самым великим государством, все в мире будет делаться с нашего разрешения.

Всякий верный сын Святой Руси, как с оружием в руках вступивший в ряды славных войск Моих, так равно и работающий внутри страны на усиление ее боевой мощи или творящий свой мирный труд, проникнут сознанием, что мир может быть дан врагу лишь после изгнания его из наших пределов, только тогда, когда окончательно сломленный, он даст нам и нашим верным союзникам прочные доказательства невозможности повторения предательского нападения.

Я берег не самодержавную власть, а Россию. Я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу.

Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился.

Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого.

Уж эта русская беспечность и авось! Портит нам половину успеха во всяком деле и всегда и всюду!

Иногда трудно бывает выговорить такую правду, и мне легче изложить это на бумаге — по глупой застенчивости.

Сегодня меня посетило чувство влюбленности. Отобедав, сие чувство пропало.

Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь. На что надеяться, чего делать?

Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать Ему отчет ежеминутно, но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело.

Не зло победит зло, а только любовь.

Во всем да будет воля Божья, но о милости Господней к нам грешным мы должны просить.

* Написано Николаем II во время Всероссийской переписи населения в графе «Род занятий»

** Впечатления цесаревича Николая от военных маневров, проводившихся в августе 1890 года в районе Луцка; из письма великому князю Алексею Николаевичу.