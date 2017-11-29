Правила жизни Рассела Брэнда

я вырос в городишке под названием грейс (серость [англ.]. – Esquire) в Эссексе. Лучше об этом месте не скажешь.

в свои 42 я чувствую себя превосходно.

моему коту моррисси уже 14 лет. Раньше я постоянно разговаривал с ним. «Моррисси, друг, куда нас с тобой занесет через год? Что с нами будет?»

вокруг хаос, а мне плевать.

не нужно никого воспитывать. Неважно, любят тебя или нет, ищи гармонию с самим собой, а все остальное туфта.

мне не сложно говорить о прошлом – оно как будто не принадлежит мне. Я вспоминаю то, что было, и вижу незнакомого парня с дурацкой прической, который попадал в разные передряги.

никогда не рано начать учить испанский.

я человек со странной прической и хорошим чувством юмора, который ничего не смыслит в политике.

меня пугает смерть. И старость.

иногда мне просто хочется тишины.

материальный мир – это иллюзия. Зачем выстраивать жизнь вокруг систем, которые она навязывает?

когда ты единственный ребенок в семье, у тебя много времени на размышления. И я мечтал о младшем брате и представлял, каким классным он может быть.

большую часть жизни думаешь о людях, которые станут лучше, чем ты. Меньшую – о том, на что сам способен.

будь чутким. Следи за мыслями, доверяй интуиции и делай только то, что хочется. Вот и вся моя жизненная философия.

интуиция досталась нам от предков, но люди так и не научились доверять ей.

смогу ли я рассказать анекдот? Нет. Я не знаю ни одного. Представляете, сколько раз у меня это спрашивали? Наверное, надо выучить хоть какой-нибудь.

я больше ничего не жду от людей – и это единственная причина, по которой у меня счастливый брак. Я не жду от своей жены успехов на работе или того, что она будет веселиться вместе со мной. Пусть остается такой же интересной, мне больше ничего от нее не нужно.

хочется быть милосердным.

проблемы в отношениях начинаются, когда люди забывают, что используют друг друга.

мы подарили английский язык американцам на пару веков, и сколько гадостей они в нем наделали? Одно слово «бигмак» чего стоит!

наркотическая зависимость – это спектр. Мы становимся такими, каков мир, который нас окружает. А обычно это хреновый мир.

революция требует большой административной работы. Я не могу выйти на улицу и сделать так, чтобы в стране появилась новая политическая система.

я работал ведущим на многих церемониях в соединенных штатах и как-то сказал полу маккенне (иллюзионист. – Esquire): «Знаешь, каждый раз я очень нервничаю и готов убежать со сцены». И он рассказал мне о своем методе: нужно вспомнить, когда у тебя все получалось, и попытаться себе это представить, например, представить себя на экране телевизора. И волнение пропадет. И это, мать его, правда работает.

эдвард сноуден никогда не выйдет к толпе со словами: «В мире царит ужасная несправедливость». Ему попросту будет неловко. научиться бы играть на укулеле – и умирать не страшно.

раньше меня не тянуло домой. Довольно долго я посвящал себя гламурной жизни. Поэтому иногда я чувствую себя чужаком в доме с этой красивой, спокойной, милой женщиной, которая заботится обо мне и детях.

никто не читает серьезные интервью.

революция неизбежна.

я был как лесной пожар. Женщины сбегали от меня. Но я умею быть моногамным. По крайней мере, временно.

волосы выпадают по четвергам. ≠