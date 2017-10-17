Правила жизни Райана Гослинга

если ты канадец и не интересуешься хоккеем, тебя называют мудаком.

все детство я, маленький мальчик из канады, смотрел фильмы про черных парней и потом рыдал в подушку.

мой отец работал на фабрике, как и все мужчины в нашей семье. А я не знал, чем хочу заниматься в жизни. А потом мой дядя начал пародировать Элвиса, и жизнь обрела смысл.

дядя перебрался к нам в дом, когда потерял все свои деньги. Он жил в подвале, а в какой-то день решил, что будет зарабатывать, пародируя Элвиса. Он ходил по дому в блестящих костюмах, парике и очках. По правде говоря, у них с Элвисом не было ничего общего: мой дядя был лысым, усатым и с гигантской родинкой на лице. Но стоило ему переодеться – и все менялось. Мои родители считали его чудаком, но когда он завязал со сценой, это стало ударом для всех. Потому что моя семья вернулась к привычной жизни, в которой нам всем было очень скучно друг с другом

кажется, со мной что-то не так.

интернет – странная штука. Тысячи человек могут возненавидеть тебя просто потому, что тебе не нравятся кукурузные хлопья.

я ненавидел свое детство, свое тело, свои волосы, ненавидел, когда мне говорили, что нужно делать. Наверное, поэтому я уехал из дома при первой возможности.

перед съемкой «ла-ла ленда» мы с Дэмьеном Шазеллом (режиссер. – Esquire) встретились с вдовой Джина Келли (актер, сыгравший главную роль в мюзикле «Поющие под дождем». – Esquire). У нее была собачонка, которую в конце этого чудесного вечера мы случайно выпустили на улицу. Некоторое время мы с Дэмьеном носились по оживленной дороге, пытаясь ее поймать. А потом Дэмьен посмотрел на меня и сказал: «Мы не можем убить собаку вдовы Джина Келли, Райан! Этого никогда не случится!» И мы не убили.

дэмьен всю жизнь мечтал снять «ла-ла ленд». Я мог или разрушить его мечту, или научиться играть джаз на пианино.

моя вера – это снимки, сделанные телескопом «Хаббл».

иногда лучше смеяться, чем плакать.

с детства мечтаю ограбить банк. Но в реальной жизни, к сожалению, это невозможно: меня могут посадить в тюрьму.

ходит слух, что «дисней» выращивает армию кошек-убийц. Они живут в казармах на окраине парков развлечений, а по ночам пробираются к аттракционам и убивают всех мышей. По-моему, очень странное решение для империи, которая держится на одной гигантской мыши.

я всегда извиняюсь без повода.

моя мать – очень красивая женщина, и мне всегда было страшно гулять с ней по улице. Стоило нам пройти пару метров, как машины начинали сигналить ей одна за другой.

дети заслуживают, чтобы их любили. А еще они заслуживают великих отцов.

когда я смотрю клипы бритни спирс, где она держит змею на шее, всегда спрашиваю себя: «Неужели это все из-за меня?» Когда-то ее мать жаловалась моей, что я слишком часто говорю о сексе.

сначала канада возлагала надежды на меня. Потом у нас появился Джастин Бибер. Теперь у Канады наконец-то веселый премьер.

за любое лишнее слово о «бегущем по лезвию 2049» меня взорвут на месте. Так сказал режиссер, после того как накормил какой-то дрянью.

ридли скотт – обыкновенный романтик, в 1982 году он выдумал мир будущего, полный разрухи и хаоса. И, к сожалению, это будущее наступило.

я поправился на пятнадцать килограммов, когда готовился играть в «Милых костях» у Питера Джексона. Но в последний момент он заменил меня другим актером. И я остался толстым и безработным.

каждый раз я надеюсь, что «Дневник памяти», «Драйв», «Ла-Ла Ленд» или хоть что-нибудь будет успешнее «Аватара».

впервые я посмотрел «бегущего по лезвию», когда мне было 14, то есть спустя 12 лет после премьеры. И не нашел ничего особенного: я был подростком, который любил фильмы со спецэффектами.

если бы «ла-ла ленд» снимали в 1950-х, никто в конце не заплакал бы.

в школе меня называли Проблема.

не нужно придавать значение татуировкам – все равно о них будешь сожалеть.

легко дать оценку комедии: если смеешься, значит она хороша. С драмой сложнее: смотришь и не понимаешь, страдают люди или им очень скучно?

женщины лучше мужчин, все это знают.

моя мама была на церемонии «оскара» только однажды. В тот год она решила, что пучки – это хит сезона. Но на ковровой дорожке все были с распущенными волосами. В зале мы сидели перед Рэйчел Вайс, и она все время подпрыгивала, чтобы увидеть сцену, а моя мама только ниже сползала в кресле. И я не знал, что делать, но очень хотел, чтобы она не расстраивалась. Я попросил Мерил Стрип: «Не могли бы вы сказать моей маме, что вам нравится ее прическа?» И когда пустили рекламу, она сказала: «Знаете, а я ведь тоже хотела сделать пучок. Жаль, что не решилась». Тогда мама чуть не умерла от гордости.

лучшие фильмы – те, в которых можно молчать.

мне больше не одиноко. ≠