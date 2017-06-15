Правила жизни Федора Смолова

Я не очень разбираюсь в траве. Поля на чемпионате России становятся лучше — это все, что я могу сказать.

В двадцати метрах от моего дома в Роттердаме было озеро. Я жил на одиннадцатом этаже и часто думал, а долечу ли до воды, если прыгну?

Все дети приходят в футбольные секции, чтобы забивать мячи, но кому-то приходится становиться защитником.

Мой отец все время смотрел футбол по телевизору. Я садился рядом с ним, сидел так минут двадцать и убегал, потому что умирал от тоски.

Кажется, мне было шесть лет, когда отец смотрел футбольный матч по телевизору, и я спросил у него, кто играет. Играл «Милан», команда в черно-красной форме, и у всех футболистов были черные и белые бутсы. А у одного — красные. Тогда я спросил отца: «Кто это?» — «Джордж Веа, нападающий «Милана». — «Почему у него красные бутсы?» — «Не знаю». С тех пор я люблю футбол.

Нужно быть патриотом, чтобы наслаждаться российским футболом и смотреть его. Потому что российский футбол ничем не отличается от всего, что происходит в стране помимо футбола.

Если такие клубы, как «Ювентус», отправляются в серию «B» за договорные матчи, надо полагать, что эти матчи — реальность. Думаю, это связано с букмекерскими конторами и маклерами.

Там, где замешаны большие деньги, всегда есть место подкупу и подлости.

В саратове я играл в футбол на поле, где даже травы не было. Бежишь, а вокруг тебя летит столб пыли, даже на зубах она оставалась.

Не могу позволить себе гулять под дождем без шапки.

На поле нет места дружбе. Ты не делишь команду соперника на отдельных личностей. У тебя есть цель — победить. А потом вы вместе можете и колы выпить.

Я не разделяю жизненный опыт на негативный и позитивный.

Каждая крупная ошибка защитника или вратаря приводит к голу. А вся слава и все деньги — они находятся на штрафной площадке.

Первую татуировку я набил в 17 лет. Маленькую, на предплечье. Там было написано: forever in my heart. Я посвятил ее родителям и бабушке. Потом набил имена родителей отдельно, а из этой сделал футбольное тату. И понеслось.

Татуировки — это больно. Слышал, психологи говорят, что это подсознательное желание наказать самого себя.

Когда-то я сказал отцу, что никогда в жизни не пойду играть в Первую лигу, лучше закончу с футболом. Для меня это было чем-то вроде «ниже некуда». Я мыслил такими категориями. Поныл пару дней, а потом проснулся и думаю: «Так не пойдет».

Отец когда-то сказал мне: «Твоя шкура, делай с собой что хочешь».

Умей футбольный мяч разговаривать, он бы сказал: «Отвалите от меня, кривоногие».

Многим кажется, что мне надо было переехать в новый город и расстаться с девушкой, чтобы начать забивать. Неправда. Этому предшествовали три года работы и самоотречения.

В детстве все боятся запачкать мяч.

В 20 лет я думал так: после тренировки пойду развлекаться, а высплюсь в выходные после игры. Это произошло один раз, два, три. Усталость накапливалась, я выходил на игру и думал: почему я не бегу? Суть в том, что нельзя не спать, гулять, есть все подряд и жить здорово. По крайней мере, это точно не про меня.

Неправильно сравнивать любого футболиста с Месси. Он гений. Ему природой дано быть лучшим.

Я старался никогда не врать отцу, а он старался меня не наказывать. Так продолжается до сих пор.

Бег — это точно не мое.

Победе радуешься минут сорок, а то и меньше — пока сидишь в раздевалке.

Не гостиницы, повара и самолеты играют на поле, а футболисты.

Если ты знаешь, что твой одноклубник собирается сдавать матч, наверное, об этом надо идти и рассказывать руководству клуба. С позиции чистого спорта это правильно, но с человеческой — ты идешь и закладываешь своего одноклубника — подло, неправильно в моем понимании. Но как бороться с этим, я не знаю.

Фабио Капелло сказал мне одну важную штуку: «Работай и никогда себя не жалей». Я вспоминаю эти слова, когда опускаются руки.

Джойстики долго у меня не живут.

Когда какой-нибудь парень в Индии может включить компьютер и играть в футбол мною — это здорово.

После проигрышей я становлюсь невыносимым и прошу родителей, девушку, друзей не трогать меня. Если кто-то пытается меня развеселить, это всегда кончается ссорой.

У Фабио Капелло есть два мнения: свое и неправильное. Так что найти общий язык с ним трудно.

Единственное, о чем я по-настоящему жалею, так это о том, что уехал из Голландии на полгода раньше, чем мог.

Я никогда не пользуюсь гелем для волос.

Мне нравится попадать в ситуации, которые вызывают у меня злобу и ненависть. Я запоминаю эти чувства и стараюсь использовать, когда нужно.

Без агрессии в тебе нет характера победителя, но агрессию можно воспитать.

Думаю, в ближайшие 20 лет Россия выиграет чемпионат мира по футболу.

У девяти из десяти людей, которые пишут гадости в моем Instagram, нет цели меня обидеть. Им просто нужен хайп.

Меня заводит, когда матч собирает полный стадион болельщиков и когда меня кто-то ругает.

В краснодаре тоже бывают пробки.

Если бы мне оставалось прожить один день, я бы прыгнул с балкона своей квартиры в Роттердаме и посмотрел, долетел бы я до воды или нет.

Загнать мяч в ворота — что может быть сексуальнее? ≠