Самые значимые матчи в истории Уимблдона

3 июля стартовал старейший теннисный турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Неожиданная победа случилась в первый же день соревнований — 21-летний россиянин Дмитрий Медведев (№49) обыграл третью ракетку мира, швейцарца Стэна Вавринку. Esquire вспоминает самые интересные моменты в истории турнира.

Начало новой эпохи, 2001

Ему было 19, и он носил украшение из ракушек — Роджеру Федереру версии 2001-го года было далеко до легенды 2017-го, но невероятный талант просматривался и тогда. Обыграв своего кумира в изнурительной борьбе, Федерер плакал (теперь-то мы знаем, что он это любит). Этот матч знаменовал собой поражение старого лидера и рождение новой звезды мирового тенниса.

Неожиданная победа Артура Эша, 1975

Краснолицая, необузданная машина уничтожения — в 1975 Джимми Коннорс считался явным фаворитом мужского финала. Но на Уимблдоне может произойти что угодно. В том году Артур Эш удивил всех, и даже себя. Он победил Коннорса и стал первым чернокожим победителем турнира.

Молодой чемпион, 1985

В 17 обычно читают Камю, играют в Xbox и страдают по однокласснику/однокласснице, а Борис Беккер в этом возрасте взял и выиграл Уимблдон.

В СЕМНАДЦАТЬ.

Сестры Уильямс: первый финал, 2002

Сестры Уильямс уже состязались до этого, но именно в 2002 году на Уимблдоне состоялся их первый финал, который Серена начала младшей сестрой Уильямс, а закончилапобедителем турнира Большого Шлема.

О, этот тай-брейк! 1980

Противостояние шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя было настолько легендарным, что о нем сняли кино (выход на российские экраны 23 ноября). Вершина соперничества пришлась на этот финал. На тай-брейке в четвертом сете Макинрой 5 раз не дал Боргу выиграть матч и после счета 18-16 заработал пятый сет. Но ни один мускул не дрогнул на лице сдержанного шведа, и он завершил партию в свою пользу (8-6) в пятом сете. Спасибо за игру.

Матч, который все же закончился, 2010

3 дня и более 11 часов игры. Этот матч в ошеломляющее представление двух игроков — американца Джона Изнера и француза Николя Маю — которые отказывались проигрывать, снова и снова. Пятый сет все же завершился счетом 70-68 в пользу Изнера. Незабываемая игра, особенно для самих соперников, прошедших через настоящий ад тенниса.

Федерер против Надаля, 2008

В 2008 Роджер Федерер был уже состоявшейся легендой корта, а Рафаэль Надаль — королем грунта, освоившим и игру на траве. Зрители не знали, как им повезет, покупая билеты на матч, который стал настоящей бесконтактной схваткой до победного конца. Надаль оказался сильнее, а фанаты запомнили этот финал, как один из лучших в истории.