Посмотрите на Хелен Миррен в роли Сары Винчестер

Вышел первый трейлер детективного триллера «Винчестер. Дом, который построили призраки». В главной роли – неподражаемая Хелен Миррен, удостоенная «Оскара» за ленту «Королева».

В новом фильме актриса сыграет Сару Винчестер, вдову сына Оливера Винчестера – легендарного американского предпринимателя, основавшего оружейную фирму Winchester Repeating Arms Company.

Потеряв дочь и овдовев в 1881 году, женщина приступила к строительству огромного особняка, поражающего своей архитектурной нелогичностью. Строение из 160 комнат занимает площадь свыше 2200 квадратных метров, а внутри – масса дверей в никуда и лестниц, упирающихся в потолок.

По легенде, после смерти мужа Сара общалась с медиумом. Тот рассказал, что ее дочь и мужа забрали души людей, убитых оружием производства их компании. Чтобы спастись от них, женщина должна была построить дом для приведений и запутать их там.

Сейчас особняк Сары Винчестер служит развлекательным аттракционом для туристов – в нем регулярно проводятся экскурсии.

Режиссерами нового фильма стали Майкл и Питер Спириг («Патруль времени», «Воины света»). Главную мужскую роль исполнит Джейсон Кларк («Великий Гэтсби», «Джонни Д.»)

Фильм появится на российских экранах 5 апреля 2018 года.