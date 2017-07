В Китае запретили Винни-Пуха

На выходных пользователи китайского сервиса микроблогов Sina Weibo заметили, что посты с упоминанием Винни-Пуха блокируются, а при попытке вбить имя персонажа в поисковую строку появляется надпись «контент вне закона». Кроме того, в мессенджере WeChat, который используют почти 900 тыс. граждан Китая, теперь нельзя общаться gif-анимациями с изображениями медвежонка – их попросту больше нет.

Financial Times связывает запрет с тем, что председателя КНР Си Цзиньпина часто сравнивают с мультипликационным персонажем. Например, в 2013 году в соцсетях был популярен коллаж, на котором с одной стороны изображены Винни-Пух и Тигра, с другой – китайский лидер и Барак Обама.

#Chinese government blocks meme that compares Xi Jinping to Winnie the Pooh and #Obama to #Tiger! pic.twitter.com/HsP0RQ03DA