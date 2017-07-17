В Китае запретили Винни-Пуха

На выходных пользователи китайского сервиса микроблогов Sina Weibo заметили, что посты с упоминанием Винни-Пуха блокируются, а при попытке вбить имя персонажа в поисковую строку появляется надпись «контент вне закона». Кроме того, в мессенджере WeChat, который используют почти 900 тыс. граждан Китая, теперь нельзя общаться gif-анимациями с изображениями медвежонка – их попросту больше нет.
Financial Times связывает запрет с тем, что председателя КНР Си Цзиньпина часто сравнивают с мультипликационным персонажем. Например, в 2013 году в соцсетях был популярен коллаж, на котором с одной стороны изображены Винни-Пух и Тигра, с другой – китайский лидер и Барак Обама.
#Chinese government blocks meme that compares Xi Jinping to Winnie the Pooh and #Obama to #Tiger! pic.twitter.com/HsP0RQ03DA— Alfredo Medellín (@AlfredoMedelln) June 16, 2013
На еще одной популярной картинке Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абе сравнивают с Винни-Пухом и осликом Иа-Иа.
RT @benyunmowang I really should read Winnie the Pooh... #Xi #Abe #APEC2014 #China #Japan @EleanorFreund @mwings17 pic.twitter.com/W9nr0Hx1XA— Nancy 韵 (@NancyYunTang) November 10, 2014
Решение забанить Винни-Пуха именно сейчас FT объясняет предстоящим осенним съездом Коммунистической партии (КПК). «Исторически под запретом были две вещи: политическая организационная работа и политическая деятельность, – приводит газета слова специалиста по медиа, доцента Пекинского университета иностранных языков Цяо Му. – Но в этом году появился третий запрет: обсуждение председателя КНР».
В Китае весьма распространена практика запрета каких-либо слов перед проведением важных политических событий. На прошлой неделе в черном списке оказалась аббревиатура RIP («покойся с миром»). Пользователи упоминали ее в связи со смертью нобелевского лауреата, диссидента Лю Сяобо.