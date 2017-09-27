Родители Отто Вомбиера заявили, что их сына жестоко пытали в Северной Корее

Родители американского студента Отто Вомбиера дали первое интервью с момента его смерти. Об этом сообщает BBC. В интервью телеканалу Fox Фред и Синди Вомбиер заявили, что северокорейцы систематически пытали их сына.

Американский студент Отто Вомбиер был приговорен к тюремному заключению в Пхеньяне в 2016-м году за то, что сорвал со стены отеля пропагандистский плакат. В июне этого года он был освобожден по медицинским показателям. После возвращении в США он был госпитализирован, и скончался в больнице несколько дней спустя.

По словам мистера Вомбиера, когда он увидел своего сына, тот непроизвольно дергался и издавал «нечеловеческие воющие звуки». Его голова была обрита налысо, он был слеп и глух, его руки и ноги были «абсолютно деформированы». Кроме того, отец заметил «огромный шрам» на ноге сына, и несколько выдранных нижних зубов. «Отто систематически пытали и калечили. В этом виноват Ким и его режим», – сказал Фред Вомбиер.

Семья Отто Вомбиера отказалась от посмертного вскрытия тела их сына, заявив, что «он перенес достаточно страданий». Миссис Вомбиер призывала людей не путешествовать в Северную Корею, потому что они могут стать «игрушкой в пропагандистской игре Пхеньяна». Отметим, что гражданам США в данный момент запрещен въезд в Северную Корею.

Интервью прокомментировал Дональд Трамп. В своем твиттере американский президент написал: «Отличное интервью с родителями Отто Вомбиера: 1994 – 2017. В Северной Корее Отто пытали так, что уму непостижимо».

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Однако местная газета оспорила заявления семьи Вомбиер. Издание The Cincinnati Enquirer сообщило о том, что в их распоряжении есть отчет коронера, осматривавшего тело Отто Вомбиера после его смерти. В заявлении говорится о нескольких небольших шрамах, однако в нем отсутствуют упоминания каких-либо увечий, которые могли быть нанесены пытками. BBC предполагает, что комментарий Трампа нацелен на эскалацию конфликта между США и Северной Кореей. Перепалки американского и северокорейского лидеров длятся уже несколько недель.

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