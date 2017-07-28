10 актрис, сыгравших мужчин

Традиции лицедейства, заложенные в Древней Греции, предполагали актеров только мужского пола – женщинам отводилась лишь роль танцовщиц. В силу традиции или самой человеческой природы, мужчины и по сей день играют женщин чаще и лучше, чем женщины мужчин. Редкие актрисы способны перевоплотиться именно в мужчину, а не в переодетую женщину.

1. ТИЛЬДА СУИНТОН / «Орландо»

Тильде Суинтон удалось создать персонажа вообще вне гендера — бесполая красота Орландо олицетворяет именно извечную человеческую способность и тягу к перевоплощению. Ключевая сцена фильма, где королева Елизавета велит юноше-аристократу Орландо никогда не стареть, стала одним из главных кросс-гендерных моментов в истории кино — в роли королевы выступил актер Квентин Крисп.

2. ГЛЕН РОУЗ / «Таинственный Альберт Ноббс»

На создание экранизации рассказа Джорджа Мура «Необычная жизнь Альберта Ноббса» ушло почти 30 лет. Впервые Гленн Клоуз сыграла роль Альберта в театре в 1982 году, и после искала продюсеров, чтобы перенести историю женщины-трансгендера на экран. За это время актриса успела сыграть роль пирата (мужчины) в фильме «Капитан Крюк».

3. КЕЙТ БЛАНШЕТТ / «Меня там нет»

В фильме Тодда Хейнса биографию Боба Дилана разыгрывают сразу 6 актеров: Кристиан Бейл, Хит Леджер, Бен Уишоу, Маркус Карл Франклин, Ричард Гир и Кейт Бланшетт. Герой каждого из них воплощает важные аспекты жизни и творчества музыканта. Для Кейт Бланшетт это не единственное в карьере перевоплощение в мужчину — в недавно вышедшем «Манифесто» среди ее 13 ролей есть партия бездомного, выкрикивающего манифесты художников-ситуационистов.

4. ДЖУЛИ ЭНДРЮС / «Виктор/Виктория»

Эта музыкальная комедия — ремейк немецкого фильма «Виктор и Виктория» 1933 года. В 1982 году режиссер Блейк Эдвардс («Завтрак у Тиффани», «Большие гонки», «10») изменил сюжет, перенеся повествование в довоенный Париж, где певица Виктория не может найти работу и начинает выступать в ночных клубах как польский князь Виктор Дразинский, умеющий петь женским голосом. В историю вливаются чикагские мафиози и парижское гей-сообщество, и в результате получается легкое, смешное и в меру политкорректное зрелище.

5. БАРБАРА СТРЕЙЗАНД / «Йентл»

«Йентл» — бенефис Барбары Стрейзанд: она выступила режиссером, сценаристом, продюсером и исполнительницей главной роли. По сюжету девушка Йентл из восточноевропейского местечка мечтает получить образование, доступное только мужчинам. После смерти отца-раввина она сбегает из дома, чтобы под видом юноши поступить в иешиву изучать Талмуд. Стрейзанд — все-таки актриса, а не режиссер, и романтическая история с первых кадров скатывается в клюкву. Куда более ярко тематика далась другой гранд-даме Голливуда: в сериале HBO «Ангелы в Америке» Мэрил Стрип уморительно сыграла раввина.

6. ЛАРИСА ГОЛУБКИНА / «Гусарская баллада»

Самый яркий пример перевоплощения девушки в юношу в советском кино — это история гусар-девицы Шурочки Азаровой. На главную роль пробовались Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих и другие актрисы, но Эльдар Рязанов остановил свой выбор на дебютантке Ларисе Голубкиной. Режиссер не прогадал — благодаря блистательному дуэту «корнета Азарова» и поручика Ржевского «Гусарская баллада» стала одним из самых популярных фильмов в истории советского кинопроката.

7. ХИЛАРИ СУОНК / «Парни не плачут»

Фильм 1999 года основан на реальных событиях: трансгендер Брэндон Тина был изнасилован и убит в одном из маленьких городков штата Небраска. За исполнение главной роли Хилари Суонк получила и «Оскар», и «Золотой глобус», и еще ряд кинематографических призов.

8. АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ / «Солт»

Агента ЦРУ по имени Солт первоначально должен был сыграть Том Круз, однако продюсеры решили полностью изменить сценарий под Анджелину Джоли. Видимо, переписать оказалось не так-то просто — иначе зачем бы в некоторых сценах Джоли перевоплощалась в мужчину. К слову, в мужском образе актриса очень похожа на своего брата Джеймса Хэйвена.

9. КЭТРИН ХЭПБЕРН / «Сильвия Скарлетт»

«Сильвию Скарлетт» Джон Кьюкор снял за несколько лет до «Унесенных ветром». Кэтрин Хэпберн играет переодевшуюся в мальчика Сильвестра дочь растратчика, вынужденного бежать из Англии во Францию. В паре с актрисой в фильме сыграл Кэри Грант.

10. ЛИНДА ХАНТ / «Год, опасный для жизни»

Линда Хант получила за роль в романтической военной драме австралийского режиссера Питера Уира премию «Оскар». И даже зная об этом невозможно поверить, что помощника Мела Гибсона, карлика Билли Квана, сыграла женщина. Это действительно уникальный случай перевоплощения.

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