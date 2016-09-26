На Алене: пиджак, брюки, LOUIS VUITTON

В школе Алена Алехина занималась бегом, волейболом и гимнастикой, однако профессию выбрала благодаря панк-року: сначала каталась под любимую музыку на скейте, потом встала на сноуборд. Получалось так хорошо, что вскоре она уже совмещала соревнования с сессиями в РУДН, а к 25 годам стала семикратным чемпионом России. «Мне самой было неловко, что все так гладко складывается, — говорит спортсменка, — только на музыку совсем не оставалось времени, и я себе пообещала: будет травма — начну заниматься». Весной 2013-го на съемках рекламного ролика Алена повредила позвоночник и попала в реанимацию. На третий год восстановления она решила, что будет заниматься музыкой по десять минут в день, и за несколько месяцев написала первую песню. Послушать ее можно на странице Alyona Alekhina в Soundcloud.