На Кристине: пальто, брюки, GUCCI обувь, ROCCO

«Дедушка называл меня «чудо природы», отчасти поэтому я и решила, что хочу стать артисткой, — потому что есть во мне какое-то чудо», — Кристина Бардаш начинала с украинских народных песен под баян, в детских лагерях пела «Гостей из будущего» и «Агату Кристи», а теперь играет в жанре, ею же самой обозначенном как «душевный поп» (не путать с классическим английским стилем dream pop). Раньше Кристина фотографировала, снимала клипы и сама снималась в них (например, у Quest Pistols). Как-то во время тусовок у друзей она напела что-то поверх песни Анжелики Варум и вдруг поняла, что пора сочинять самой. Через два года Кристина, уже называя себя Луной, собрала тысячный зал в Киеве. Певица впервые посетит Москву с выступлением в концертном зале «Известия Холл» 3 ноября в рамках тура «Затмение».