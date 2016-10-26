На Аделине: кардиган, PHILIPP PLEIN брюки, TRUSSARDI часы, TAG HEUER ботинки, MM6 MAISON MARGIELA

В четыре года Аделина Сотникова гуляла с мамой по родному Бирюлеву и заинтересовалась большим ярким зданием. Оказалось, что внутри был каток. К восьми годам Аделина так уверенно чувствовала себя на льду, что перешла в спортивную школу ЦСКА, а в двенадцать лет фигуристка уже выиграла чемпионат России. После награждения спортсменам организовали встречу с президентом, на которой Сотникова пообещала в следующий раз победить в Олимпиаде, и не обманула. На Играх в Сочи в 2014 году она стала первой россиянкой, завоевавшей золото в женском одиночном катании. В свободное от основных тренировок время Аделина пробует себя в парном катании — увидеть, как она учит держаться на льду актера Александра Соколовского, можно в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.