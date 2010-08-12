Если женщина успешна, то это не потому, что у нее красивые глаза. Звонки маме каждый день — это ее борьба с собственным страхом перед старостью и одиночеством. Если она переставила шкафы и диваны так, что, придя домой, вы подумали, что ошиблись этажом, она не сошла с ума. Так она наводит порядок у себя в мыслях и чувствах. Новая стрижка или покупка очередного платья — это не попытка стать похожей на всех. Это подсознательное стремление стать лучше, избавившись от старых обид и комплексов, омрачающих жизнь. Женщина-водитель — это залог вашей безопасности на дороге. Увидев одну из нас за рулем, вы становитесь собраннее и внимательнее.