Что за дикая мысль — рассуждать о женщинах «вообще»? Говоря о машинах, вы ведь различаете их по моделям? Худшее, что вы можете сделать для того, чтобы разрушить отношения, — потребовать сочувствия и жалости к себе. Мужская глупость — это то, через что невозможно переступить. И если вам на это намекнули — вам конец! Никогда ничего нам не обещайте. Привычка шутить над всем и всегда со временем страшно утомляет. Может, мы и не умеем парковаться, зато вы не в состоянии терпеть боль. Ну и что хуже? Однажды завоевав нас, вы не нуждаетесь в подтверждении права собственности. А женщина каждое утро должна заново убеждаться, что вечером вы вернетесь обратно. Ну или на следующий день. Вы научились делать маникюр и сочетать носки с ботинками. А мы по-прежнему ищем благородство, силу духа, смелость и милосердие. Мы перенесем даже конец света, если нас вовремя и правильно поддержать. Выделите нам пару свободных часов, освободив от детей и плиты, и мы, теоретически, можем сосредоточиться и написать десять связных предложений.