Мы никогда не прощаем до конца. Поэтому в мужчине, не умеющем прощать, видим что-то женственное. Когда мы выедаем из пирога всю начинку, а потом потихоньку съедаем крошка за крошкой все тесто, нам правда кажется, что мы съели меньше, чем целый кусок. Самое полезное, что красивая женщина может сделать для общества, — предпочитать порядочных мужчин. Наша сила в нашей слабости, а слабость наша безмерна. Главное качество, которое мы ценим в мужчине, — доброта. А доброта бесстрашна. У нас особые отношения со временем. Мы уверены что красивое красиво. Мы верим в любовь. Мы согласны с Лобачевским и считаем, что параллельные прямые пересекаются. Мы не можем без вас. Совсем.