Ты можешь не любить ее маму, ее сестру, ее подруг, но если ты не любишь ее детей, у тебя нет шансов. Когда женщина спрашивает «было или не было», она хочет услышать только «конечно нет». Не верь игре «мы друзья», не рассказывай про прошлых женщин. Если хочешь секса на один раз, скажи об этом. Или откажут или отдадутся на все сто процентов. Или жалеем, или соревнуемся. Выберите то, с чем вы готовы жить, и не нойте. Большинство из нас действительно через пять минут примеряют вас на роль мужа. Смиритесь. Мы не так хотим замуж и детей, как хотим услышать, что этого хотите вы. Мы все паникуем по поводу возраста. Лекарство от этого — ваше физическое желание. Ты можешь быть пьяницей, вруном, лодырем, дураком, но ты не можешь быть равнодушным. Иногда действительно болит голова!