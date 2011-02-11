Женщина — коварна. И забота — это самый изощренный инструмент ее контроля.

Всегда есть мелочи, которые умиляют в начале отношений. «Как он громко моется! Как мило, нелепо держит вилку!» Когда чувство уходит, именно эти «прелести» бесят больше всего.

Свободные женщины никогда не назовут себя феминистками. В этом слове столько скуки!

Самая неприятная неожиданность, если мужчина тебя поймет. Лучше оставаться раздражающим кубиком Рубика, который все время вертят в руках.

Самое лучшее орудие, чтобы завоевать мужчину, — это умение молчать. Доказано на практике.

Как же много можно сказать о мужчине по его рингтону! Выдающиеся мужчины используют виброзвонок.

Женщина — самое аморальное существо в мире. Ну кто еще станет жить с трусом, подлецом, коррупционером, алкоголиком, преступником, неудачливым спортсменом и так далее? Причем, как правило, это все один человек.

Женщины тоже знают толк в холостяцких завтраках. Даже замужняя женщина, оставшись утром без свидетелей, бежит к холодильнику, чтобы сделать настоящий бутерброд: холодная котлета между двух кусков (тонких, конечно, — в этом отличие) белого хлеба.

В какой-то момент в отношениях сбивается механизм синхронизации. Сначала эта разница проявляется в минутах, когда кто-то идет раньше спать, потом в часах, когда вы пришли в гости, потом в днях, когда кто-то работает в выходные, потом в неделях, когда не совпадают даты ваших отпусков. И так далее, пока самым логичным не становится жить отдельно.

Хороший совет и совет, который от тебя хотят услышать, — всегда разные вещи!