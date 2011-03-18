Отсутствие чувства юмора можно простить только в том случае, если мужчина добр, умен и честен.

Одному мужчине для достижения успеха нужен оркестр, а другому достаточно одной скрипки.

Сочетание непредсказуемости и надежности — это редкое и прекрасное сочетание.

Мужчина, который одинаково вежлив и внимателен к людям разного социального уровня, — большая редкость.

Большинство женщин считает, что мужчина — охотник и удержать его можно, только убегая от него. Развенчайте этот миф, и в вашем мире настанет тишина и благодать.

Цветы, бриллианты, яхты и машины не главное. Главное, что у вас есть горячее желание все это нам подарить.

Верный в любви мужчина — это гениальный мужчина.

Как сказал дирижер Тосканини, если женщина красивая — она мешает оркестрантам, а если некрасивая — она мешает мне.

Глупость и самодовольство — крайне неприятное сочетание.

Женщина — как скрипка: если на ней не играть постоянно, она расстроится и заглохнет.