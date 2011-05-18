1. Женщины, которым некуда и некому отдать свою любовь и нежность, превращаются в стерв, истеричек и феминисток.

2. Отсутствие семейного счастья способствует карьерному росту.

3. Вы хорошие друзья, вы жмете друг другу руки, вы друг другу помогаете, копите на новую квартиру, у вас уже есть машина, вы взяли кредит на дачу. И вот в какой-то момент ты сидишь и понимаешь, что тебе удобно. Вот это драма.

4. Изменяя женщине, знайте, она все это чувствует: где, когда и сколько.

5. Мы капризничаем, плачем, ругаемся, обижаемся, подозреваем, но очень хотим быть другими — помогите нам!

6. «Маша, я тебя люблю!» — краской на асфальте, колыбельная на ночь, поцелуй в лодыжку — подвиги, которых мы ждем.

7. Мы будем женами декабристов, были бы декабристы.

8. Соревнование между мужчиной и женщиной так же глупо, как соревнование головы и сердца.

9. Пока женщина любит — сможет простить все, когда разлюбила — ничего. К

10. Когда уходит солнце — это видно, когда уходит женщина — нет.