Даже самая худая из нас начинает день с мыслью: «Боже, какая я толстая!»
Если ты работаешь в театре, личная жизнь возможна только в театре. Потому что свободное время лучше тратить на сон.
Если не встретить мужа среди балетных, дальше идет оркестр, потом оперные, потом работники сцены и наконец зрители.
Дружба между балеринами скорее исключение: в какой-то момент одна другой обязательно скажет что-то мерзкое.
Когда разные мужчины постоянно хватают тебя за все места, уходит какой-то обязательный элемент романтики.
Не будь у нас ролей, многие важные книги мы бы так никогда и не прочитали.
Актриса должна быть убедительна и в роли монашки, и в роли проститутки вне зависимости от взглядов.
Самая прекрасная балерина после спектакля может выглядеть как бомж.
Мы любим моду, но наша молодость проходит в растянутых майках и трениках с обвисшими коленками.
Как правило, если из тебя что-то получается, значит, ты не мечтал об этом с детства.