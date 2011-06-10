Даже самая худая из нас начинает день с мыслью: «Боже, какая я толстая!»

Если ты работаешь в театре, личная жизнь возможна только в театре. Потому что свободное время лучше тратить на сон.

Если не встретить мужа среди балетных, дальше идет оркестр, потом оперные, потом работники сцены и наконец зрители.

Дружба между балеринами скорее исключение: в какой-то момент одна другой обязательно скажет что-то мерзкое.

Когда разные мужчины постоянно хватают тебя за все места, уходит какой-то обязательный элемент романтики.

Не будь у нас ролей, многие важные книги мы бы так никогда и не прочитали.

Актриса должна быть убедительна и в роли монашки, и в роли проститутки вне зависимости от взглядов.

Самая прекрасная балерина после спектакля может выглядеть как бомж.

Мы любим моду, но наша молодость проходит в растянутых майках и трениках с обвисшими коленками.

Как правило, если из тебя что-то получается, значит, ты не мечтал об этом с детства.