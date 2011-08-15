Бывают такие дуэты — ни одной ноты вместе.

Вы и не заметите, как чересчур громкий голос может испортить отношения.

Встречаясь с девушками из оперы, будьте готовы отсидеть пятичасовой спектакль.

Не бойтесь умных. Когда приходит любовь — мозги отключаются.

После итальянской оперы хочется в ресторан, а после немецкой — иногда вообще не хочется разговаривать.

Консерваторские подружки редко говорят о музыке: покупки, кулинария и то, как сильно тебя портит сценическое платье.

Конкуренция и зависть глупы, если кто-то хорошо поет рядом, — это просто-напросто полезно.

Если у мужчин плохо с солистками, тогда они смотрят на хор.

Один восточный философ сказал, что рукописный текст — это следы сердца. Так что, пожалуйста, не признавайтесь в любви и не расставайтесь с помощью смс.

Последняя нота — самый приятный момент.