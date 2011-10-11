Мы не хотим быть супергероями — это большая ответственность.
Материал для бронежилета изобрела женщина — Стефани Луиза Кволек. Мы вас бережем.
Мы живем сегодняшним днем, но при первом свидании видим общих внуков, а если не видим, значит, свидание было последним.
Наше сердце никогда не уходит на пенсию.
Мы любим с вами не высыпаться.
Мы умеем парковаться — это вы нас плохо паркуете. Вы видели где-нибудь парковщиц-женщин?
Сначала нас нужно заговорить, а потом научиться с нами красиво молчать.
Нежность — это самое большое проявление любви.
«Никто не достоин твоих слез, а тот, кто достоин, никогда не заставит тебя плакать», — сказал Маркес. Мы в это верим.
Нам не надо давать повода, мы сами все придумаем.