Мы не хотим быть супергероями — это большая ответственность.

Материал для бронежилета изобрела женщина — Стефани Луиза Кволек. Мы вас бережем.

Мы живем сегодняшним днем, но при первом свидании видим общих внуков, а если не видим, значит, свидание было последним.

Наше сердце никогда не уходит на пенсию.

Мы любим с вами не высыпаться.

Мы умеем парковаться — это вы нас плохо паркуете. Вы видели где-нибудь парковщиц-женщин?

Сначала нас нужно заговорить, а потом научиться с нами красиво молчать.

Нежность — это самое большое проявление любви.

«Никто не достоин твоих слез, а тот, кто достоин, никогда не заставит тебя плакать», — сказал Маркес. Мы в это верим.

Нам не надо давать повода, мы сами все придумаем.