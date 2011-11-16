Если хочешь найти жену, иди в церковь. Если хочешь найти проблем на свою голову, иди в театр.

Самые вкусные яблоки висят на дереве, но мужчины боятся забраться так высоко — и потому предпочитают те, что уже сами упали на землю.

В отличие от мужчин, женщинам часто хочется говорить правду. Даже если эта правда может привести к ссоре.

Что бы вы ни скрывали, мы все чувствуем и понимаем — даже то, чего бы совсем не хотелось знать.

Когда женщина под властью мужчины, она борется за свою свободу, когда господствует — хочет подчиниться.

Если общительная и эмоциональная девушка молчит, мужчине лучше прислушаться повнимательнее.

Чувство юмора — это хорошо. Но не беспрерывная ирония.

Женщины могут понимать друг друга без слов. Поэтому мы иногда забываем, что с вами надо все проговаривать.

То, что мужчины умнее, дает надежду, что вас привлечет в нас не блестящая упаковка, а драгоценное содержимое.

Женщины — обезьянки, нам необходимо подражать. В интересах мужчин — подавать нам правильный пример.