Если хочешь найти жену, иди в церковь. Если хочешь найти проблем на свою голову, иди в театр.
Самые вкусные яблоки висят на дереве, но мужчины боятся забраться так высоко — и потому предпочитают те, что уже сами упали на землю.
В отличие от мужчин, женщинам часто хочется говорить правду. Даже если эта правда может привести к ссоре.
Что бы вы ни скрывали, мы все чувствуем и понимаем — даже то, чего бы совсем не хотелось знать.
Когда женщина под властью мужчины, она борется за свою свободу, когда господствует — хочет подчиниться.
Если общительная и эмоциональная девушка молчит, мужчине лучше прислушаться повнимательнее.
Чувство юмора — это хорошо. Но не беспрерывная ирония.
Женщины могут понимать друг друга без слов. Поэтому мы иногда забываем, что с вами надо все проговаривать.
То, что мужчины умнее, дает надежду, что вас привлечет в нас не блестящая упаковка, а драгоценное содержимое.
Женщины — обезьянки, нам необходимо подражать. В интересах мужчин — подавать нам правильный пример.