Мы любим, когда чисто, и очень не любим, когда это любим только мы.

Женщина зачастую разбирается в марках бетона не хуже, чем в марках одежды.

Покупая красный автомобиль, женщина руководствуется критерием безопасности на дороге, а не цветом своей сумочки или туфель.

Женщины умеют объяснять дорогу. Просто вывеска магазина одежды — ориентир куда лучше, чем «3-й большой перекресток со светофором».

Женщина не интересуется футболом только потому, что любимая команда не всегда выигрывает .

Не бойтесь сказать глупость на первом свидании — мы сами этого боимся .

Когда мы в слезах рассказываем о своих проблемах , не предлагайте 33 варианта решения — просто выслушайте .

Неудачи любимого расстраивают нас гораздо больше, чем собственные.

Актриса отличается от обычной женщины лишь тем, что успевает наиграться на сцене.

Так хочется иногда покомандовать! Мы счастливы, когда вы делаете вид, что не замечаете этого.