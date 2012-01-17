Женщины вместе — слишком много шума.
Когда вы говорите: «Я знаю, что у тебя на уме», это как мы говорим: «Я знаю, какая погода сейчас на Уране».
Верьте книгам, написанным нами, а не книгам, написанным про нас.
Женщина — как бумага — кто-то сомнет, кто-то порежется.
Некоторым из вас тоже идет розовый.
В Японии девушки с клычками считаются более привлекательными, но для всего остального мира они, наверное, выглядят как вампиры.
Быть женщиной — это в первую очередь больнее, чем быть мужчиной.
Лучше стать любовницей веселого
9 вещей, которые стоит узнать о женщинах от группы The 5.6.7.8's
Женщины вместе — слишком много шума.
Когда вы говорите: «Я знаю, что у тебя на уме», это как мы говорим: «Я знаю, какая погода сейчас на Уране».
Верьте книгам, написанным нами, а не книгам, написанным про нас.
Женщина — как бумага — кто-то сомнет, кто-то порежется.
Некоторым из вас тоже идет розовый.
В Японии девушки с клычками считаются более привлекательными, но для всего остального мира они, наверное, выглядят как вампиры.
Быть женщиной — это в первую очередь больнее, чем быть мужчиной.
Лучше стать любовницей веселого