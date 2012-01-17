Женщины вместе — слишком много шума. Когда вы говорите: «Я знаю, что у тебя на уме», это как мы говорим: «Я знаю, какая погода сейчас на Уране». Верьте книгам, написанным нами, а не книгам, написанным про нас. Женщина — как бумага — кто-то сомнет, кто-то порежется. Некоторым из вас тоже идет розовый. В Японии девушки с клычками считаются более привлекательными, но для всего остального мира они, наверное, выглядят как вампиры. Быть женщиной — это в первую очередь больнее, чем быть мужчиной. Лучше стать любовницей веселого мужчины, чем женой скучного. В памяти мы всегда красивее, чем в жизни.