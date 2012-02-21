Весь мир женщины — в ее сумочке. Если туда заглянуть, многое станет ясным. Ну, или окончательно собьет с толку.

Мы любим примерять разные роли, как платья.

Женщина не знает, куда идти, не потому, что у нее нет карты местности, а потому, что у нее их слишком много.

Иногда нас охватывают приступы мучительной нежности — к собаке, птичке, мужчине, кошке.

Мы мурлыкаем, если нас гладят по шерсти, и можем вцепиться в нос, чтобы напомнить о себе. Забывая о нас, вы рискуете.

Мы терпеть не можем мужское тще­славие и лицемерие. Увольте от этого.

Женщины вдохновляют вас на великие дела, а потом мешают их делать.

Упаси вас боже влюбиться в актрису на сцене. Чтобы встретить реальную женщину, придется безжалостно убить ее образ.

Мы можем прийти в ярость, если обнаружим, что обмануты. Не заставляйте нас превращаться в чудовищ.

Мужчина не может знать о женщине все. А если он так считает, это иллюзия, которую создает женщина.