Весь мир женщины — в ее сумочке. Если туда заглянуть, многое станет ясным. Ну, или окончательно собьет с толку.
Мы любим примерять разные роли, как платья.
Женщина не знает, куда идти, не потому, что у нее нет карты местности, а потому, что у нее их слишком много.
Иногда нас охватывают приступы мучительной нежности — к собаке, птичке, мужчине, кошке.
Мы мурлыкаем, если нас гладят по шерсти, и можем вцепиться в нос, чтобы напомнить о себе. Забывая о нас, вы рискуете.
Мы терпеть не можем мужское тщеславие и лицемерие. Увольте от этого.
Женщины вдохновляют вас на великие дела, а потом мешают их делать.
Упаси вас боже влюбиться в актрису на сцене. Чтобы встретить реальную женщину, придется безжалостно убить ее образ.
Мы можем прийти в ярость, если обнаружим, что обмануты. Не заставляйте нас превращаться в чудовищ.
Мужчина не может знать о женщине все. А если он так считает, это иллюзия, которую создает женщина.