Женщина тоже человек.

Если женщина что-то просит, то надо ей это очень быстро и не раздумывая дать. Так дешевле обойдется.

Очень умные женщины умеют прикидываться идиотками так, что не отличишь. И только с такими у вас есть риск превратиться в подкаблучника.

Если женщина говорит: «ну не знаю», «ну да, ну да» или «ну потом», это на самом деле означает «иди на хуй».

Чтобы от женщины получить что-то, надо ее рассмешить. Когда женщина смеется, она ничего не соображает.

Женщина может простить мужчине одну слабость. Этой слабостью должна быть для него только сама женщина.

Цветы в подарок женщина не воспринимает как признание в любви. Дарить цветы — это как зубы почистить. Просто гигиена отношений. Если это, конечно, не цветочек аленький или цветик-семицветик.

Лучшие друзья для некоторых девушек — это не бриллианты, а туфли, особенно красные, на высоких каблуках.

Женщины раньше мужчин начинают бояться старости, но раньше и перестают.

Всем вышесказанным пользоваться как инструкцией нельзя. Все равно не поможет.