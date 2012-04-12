Женщины могут все — нам просто нужно решить, будем ли мы это делать.
Мы решим, чего хотим, в три секунды. Если нет — это часть плана.
Красивое мужское тело женщины начинают ценить после 25 лет, до этого все основано на эмоциях.
Нам не всегда нужно говорить о значимости и глубине отношений.
Женщине нужен ежедневный герой. И это не обязательно мужчина.
Женщины глубоко политичны и будут сражаться за свои убеждения.
Мы тоже обсуждаем, как спасти мир.
Самое уязвимое место женщины — ее мама.
Решительная женщина — это конь, она не будет вас ждать.
У женщины глубокая темная душа, в ней все можно похоронить.