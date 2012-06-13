Мы вас, конечно, придумываем.

Каждая женщина отличается от другой не менее фундаментально, чем от мужчины.

Все обобщения вроде «женщины — коварные, занудные невропатки», как и «все мужчины — эгоисты, подлецы и предатели» — из мещански упрощенного репертуара.

Мы думаем, что мужчинами не рождаются — ими становятся. Или не становятся.

Возможно, мы, жены, сами в ответе за вашу инфантильность — все останавливаем коня на скаку и останавливаем.

Вся эта наша пресловутая эмансипация — вынужденная маска. Мы тихие, романтически настроенные душечки.

Ахматова уже сказала как-то: «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем. И она тиха».

Опасайтесь женщин, которым нечего делать.

Разочарование в любимом мужчине разрушает. Но жить, не очаровываясь, совсем уж грусть.

Через женщину пришел в мир соблазн и отпадение от Замысла. Но женщины и благую весть услышали первыми.