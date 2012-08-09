Мы лучше мужчин и знаем об этом.

У любой женщины есть тайная сверхспособность. Например, она может сказать любое слово задом наперед или угадать имя человека по выражению лица. Если сверхспособности нет, то это переодетый мужчина.

В принципе, мы можем заставить мужчину делать все, что угодно. Если мы что-то делаем сами, то только потому, что это надо сделать срочно, и нам надоело напоминать.

Все женщины хорошо поют. Если вам не нравится, вы просто не разбираетесь.

Нас не впечатляют рассказы о прошлых достижениях и грандиозных планах. Но нас легко поразить, сделав какую-нибудь полезную мелочь здесь и сейчас.

Сначала надо купить платье, потом все остальное.

Мы практичны. Если мы станем метаться, искать себя и делать все остальное, что полжизни делают мужчины, мир погибнет.

Единственный мужчина, понимавший женщин, — это Бергман. Но он умер.

Нас трудно удивить: мы, скорее всего, все это уже видели.

Женщины ничего не знают и не хотят знать о других женщинах, если это не ее друзья.