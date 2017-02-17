На Маниже: Свитшот, Asiya Bareeva Брюки, Modardesigns Кеды, Lacoste.

Этническая сэлф-мейд-вумен Манижа создала по сути отдельное направление в шоу-бизнесе: видеоколлажи на собственные песни. Она выкладывала их в свой инстаграм, и новоиспеченный тренд подхватили немедленно. Теперь она выпускает первый в истории инстаграм-альбом: под каждую песню создает отдельный аккаунт со своими цветами и обязательным видео. Писать песни Манижа начала в 11 лет, и сразу на английском языке. Первыми слушателями (в соцсетях Манижа использует неологизм «слЫшатели») стали мама и бабушка — вдова известного таджикского писателя Тоджи Усмона. Именно она настояла на том, чтобы пятилетнюю девочку отдали в музыкальную школу. Та сбежала оттуда через год, а когда подросла, уехала в Англию к Майку Спенсеру, который ставил звук Jamiroquai, Элли Голдинг и Кайли Миноуг. Новый альбом певицы Manuscript вышел в феврале 2017 года. ≠.