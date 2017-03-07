1. Подонок — это комплимент в моей системе ценностей.

2. Не может быть полноценной любви у особей с ампутированными головами, а они сегодня составляют большинство

3. Женщины в принципе лицемерны и нечестны.

4. Кто сказал, что у женщины должен быть один мужчина, с которым она умрет в один день? Прикольнее, когда у тебя пятеро детей от разных мужчин.

5. Секс — это вещь вспомогательная, как посредник в сделке.

6. Не дать мужчине так, чтобы не унизить, — целое искусство.

7. В мире не бывает совершенных отношений. Соответственно надо уметь делать так, чтобы любимый человек не узнал об изменах. И самому прощать.

8. Заплакать вовремя довольно просто: вспоминаешь какое-то событие из жизни, и плачешь.

9. Брать себя в руки в некоторых состояниях очень противно.

10.Если ты знаменитость, веди себя так, чтобы тебя меньше любили. Тогда тебя не будут сильно доставать. ≠