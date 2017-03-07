1. Она не всегда думает о мужчинах.

2. На самом деле она не любит футбол.

3. В глубине души она считает вас слегка придурковатым.

4. Вы удивитесь, но она тоже любит спать поперек кровати. Так что уберите, пожалуйста, ногу.

5. Убедить ее в том, что ваша «бывшая» — недурной человек, практически невозможно.

6. Если она перестала копаться в вашем телефоне, значит, она вас разлюбила.

7. Слова, которые ей всегда приятно услышать: «Ты похудела. Тебе очень идет, но полненькая ты мне нравилась ничуть не меньше».

8. Для нее музыка, под которую нельзя плясать или мечтать, — не музыка.

9. То, что она не в состоянии правильно припарковаться, не есть еще признак тупости. Вы же тоже не умеете одеться по погоде.

10. В сущности, она лучше вас. ≠