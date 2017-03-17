На Алисе: водолазка, юбка, PRADA

В интеллигентной семье Алиса была неугомонным ребенком, и родители отправили дочь в гимназию-интернат, где от скуки та пошла в театральный кружок. К 18 годам Алиса хотела одного — поступить во МХАТ. Режиссерам зачастую приходилось с ней непросто: она противоречила во всем. Когда Кретова попала на курс к Дмитрию Брусникину и молодым актерам дали задание «выделиться», Алиса упала на пол и начала громко кричать, пока остальные пытались изобразить хоть что-нибудь. Мастер долго припоминал ей эту выходку, но в конце концов предложил актрисе поставить спектакль самостоятельно. Премьера «Девушек в любви» состоялась прошлым летом. Теперь Алиса мечтает создать свой психодраматический театр, где она могла бы говорить о серьезных вещах в той форме, которая ей кажется наиболее уместной. ≠