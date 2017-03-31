На Тане: Майка, шорты, Walk of Shame Кольцо, Gucci Кроссовки, Reebok.



Анекдот рассказала Таня Ткачук, певица, солистка группы «Моя Мишель"

Таня впервые прониклась музыкой в четыре года: мелодия заиграла во дворе ее дома и так увлекла, что девочка уселась на подоконник, свесив ноги со второго этажа. Что за песня тогда звучала, она не помнит. Помнит только, как отец резко снял ее с окна. Ребенком Таня пела в хорах и вокальных группах Благовещенска, а в 18 лет сочинила первую песню. Как только ей в голову приходит новая мелодия, она напевает ее на диктофон, где бы ни находилась — в метро или кафе. В Москве Таня собрала группу «Моя Мишель». В конце прошлого года они выпустили второй альбом «Отстой», а их клип на песню «Дура» собрал на Youtube около миллиона просмотров. ≠