Она прожить не может без телефона. Даже теперь, пока пьет кофе в лобби отеля Four Seasons в центре Москвы, не выпускает его из рук. Тринадцать часов назад актриса разместила в Instagram свою фотографию на пробежке. Ей пишут, что она умница, и обещают тоже начать заниматься спортом — завтра или с понедельника. Ее называют музой и оставляют под снимком смайлики с огнем. А она говорит: «У меня сложные отношения со спортом. Болит спина, поэтому я вынуждена им заниматься. Я бы с большим удовольствием лежала на диване два часа и ничего не делала».

Сложно представить, что Виктория Исакова не нравится самой себе. Виктории Исаковой нравятся электронные сигареты, вино и пение. «Я никогда не подхожу к монитору на съемочной площадке, потому что замечаю только, какая я уродливая, — говорит она. — Какой у меня страшный нос, синяки под глазами и какое у меня кривое лицо. С Instagram все проще: там у меня только красивые фотографии».

Скоро в репертуаре «Гоголь-центра» появятся «Маленькие трагедии» Пушкина, и актриса Исакова спорит с режиссером Кириллом Серебренниковым о своей роли. «Опять играть какую-то страшную бабу», — жалуется она. По задумке режиссера у нее будут накладные губы, огромный накладной зад и белый облезлый парик. Раньше мать часто задавала ей вопросы: «Почему ты не можешь играть роли, в которых ты красивая? В которых все вокруг тебя красивое?» Но в последнее время перестала. После успеха сериалов «Оттепель» и «Родина», которые показали в прайм-тайм по федеральному каналу, Вику Исакову стали узнавать на улицах. Она по‑прежнему продолжает играть в спектаклях «Гоголь-центра»: в «Братьях» — соблазнительницу Нину, в «Мученике» — учительницу биологии на грани нервного срыва.

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Она не любит обсуждать роли, спрашивать ее о них бесполезно. «Всегда ужасно хочется есть после спектакля», — это все, что она рассказывает о театральных постановках.

В фильме «Ученик» ее героиня встречает школьника, который помешался на Библии и пытается жить по Евангелию. По сюжету он убивает одноклассника, сводит с ума мать и приколачивает себя к кресту в школьном актовом зале, и никто кроме героини Исаковой ему не мешает. «Когда меня спрашивают, про что это кино, — как мне ответить? Про то, что все вокруг наперекосяк и вообще ужасно? Я всегда говорю, что наш фильм про… школу».

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Актриса называет эту картину высказыванием и говорит, что сыграла там саму себя. «Фильм оставляет тяжелое послевкусие, — делится Вика. — Я не думала, что он будет интересен широкой публике. А ей вдруг оказалось не все равно. Я не люблю выражение «все равно». Оно такое вязкое, бесхарактерное. Что ты будешь есть? Мне все равно. Идет война? Мне все равно. Мне не все равно, кто сидит рядом со мной. Мне не все равно, что я играю. Мне не все равно, что у нас адское количество возвратов детей из приемных семей. Мне вообще все не все равно».

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Как-то раз у Вики спросили, какое у нее хобби. И Исакова поняла, что у нее правда нет увлечения в жизни. Это теперь она полюбила выращивать овощи и может бросить все дела, чтобы показать фотографии грядок в своем мобильном, а тогда ей стало стыдно и пришлось выдумать, что она катается на коньках и пишет картины. А когда для съемки попросили пару ее работ, она написала их за сутки и принесла. «Талантливо, — оценили ее. — Это авангардизм?»

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Может показаться, что Вике Исаковой скучно живется. На вечеринках она появляется на три минуты — постоит в углу и убегает домой. Сейчас ей сорок, она ходит на митинги и выступает за легализацию гей-браков. Она берется за роли проститутки, шпионки и классной руководительницы, с которыми у нее ничего общего кроме размера туфель. Она мечтает сыграть женщину, чье лицо изуродовано после пластических операций. Ей кажется, что все вечно ждут от нее чего-то большего, а людей она делит на тех, кому понравился «Ла-Ла Ленд», и тех, кто его терпеть не может. Себя относит к первым. «А как сохранить в своей душе ребенка? — спрашивает она. — Если не любить такие фильмы?»

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Ее жизнь и правда похожа на мюзикл. Может показаться, что, снимаясь в кино, Виктория Исакова бежит от реальности. «У меня очень хорошая профессия, — говорит она. — У меня есть такая возможность — убежать. Мне повезло». ≠