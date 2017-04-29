1. Если девушка злится — отойдите, если плачет — подойдите. И не перепутайте!

2. Если девушка больше минуты слушает вас, не перебивая, проверьте ее пульс.

3. К тридцати годам в жизни каждой девушки было несколько мужчин, пытавшихся объяснить ей, что такое офсайд.

4. Кофе в постель каждое утро — это, конечно, приятно, но иногда по утрам хочется чая, иногда — компота, а порой даже алка-зельтцера.

5. Если женщина посмеялась над вашим анекдотом, не пытайтесь закрепить успех, тут же рассказывая второй.

6. Обижаться на наши опоздания так же бессмысленно, как на плохую погоду.

7. Уменьшительные суффиксы принадлежат нам! Даже если у вас 40-й размер ноги, а у вашей девушки — 41-й, все равно у нее будут ножки, а у вас — ноги.

8. Да, мы пользуемся не всеми шампунями и кремами, которые стоят у нас на полке в ванной. И что?

9. Женщина может полюбить мужчину, который чуть красивее обезьяны — при условии, что во всем остальном он намного превосходит не только низших, но и высших приматов.

10. Хотите нам понравиться — понравьтесь!