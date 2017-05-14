1. Больше всего удивляет, как это умные мужики любят реальных дур? Ведь есть же множество одновременно и красивых, и умных женщин!
2. Женщины любят гениев. Жаль, на всех их не хватает.
3. Думаю, каждая бы влюбилась в гениального композитора. Пока что женщинам сочинения музыки не удавались.
4. Некоторые из нас хотели бы, чтобы рожать умели мужчины. Без этого о равноправии полов можно забыть.
5. Думаю, мы сами виноваты, что кавалеры не подают нам пальто! Подавайте подавайте, пожалуйста!
6. Господа, перечитывайте Толстого и Достоевского — там про нас все написано.
7. Если сильным полом сняты, например, такие фильмы, как «Раба любви» или «Мужчина и женщина», почему считается, что «они нас не понимают»?
8. Не скрою: хочу мужчину, который научит меня быть слабой.
9. Женщина-дизайнер — это не то же самое, что «моя жена умеет шить».
10. Как бы странно это ни звучало, мы любим одевать других женщин и делать их красивыми. ≠