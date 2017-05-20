На Анастасии: Майка, джинсы CALVIN KLEIN JEANS браслет DAMIANI

Когда Настя Потемкина была маленькой, отец брал ее за город, где показывал съедобные растения, — с того времени у Потемкиной сложились особые отношения с природой. Сорняки, городские животные и жертвы дискриминации — главная тема ее работ. После окончания университета Настя вместе с другом создала лабораторию Urban Fauna Lab, которая занимается проблемами городских фауны и флоры. Теперь она мечтает создать парк, где ученые смогут их изучать. Сегодня работы Насти выставляются в России и за рубежом. Ее проект об эстетике насилия «Синяки» можно увидеть в «Гараже» на первой триеннале российского современного искусства. ≠

