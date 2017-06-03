На Маргарите: Бомбер и платье ALEXANDER TEREKHOV кроссовки ADIDAS ORIGINALS

В пять лет Маргарита Мамун увидела по телевизору выступление Ирины Чащиной и тут же влюбилась. Она привязала ленту к палочке от шарика из Макдоналдса и начала повторять упражнения за гимнасткой. Рита просила маму записать ее в кружок, но та решила подождать, пока дочь пойдет в школу. В семь лет мечта девочки наконец осуществилась, и она стала заниматься в Центре олимпийской подготовки. Рита пришла в группу позже всех, но упорство принесло плоды: она быстро догнала девочек, и гимнастку заметила Ирина Винер. Семикратная чемпионка мира, Мамун в прошлом году принесла России олимпийское золото. Теперь она восстанавливается и ждет новые Олимпийские игры. ≠