Анна Сидорова возвращалась домой, когда в подъезде ее догнал неизвестный мужчина. Он был достаточно настойчив: фактически прижал ее лопатками к стене и заявил, что намерен на ней жениться. Спортсменка видела его впервые в жизни. Она тянула время, набирая короткое сообщение отцу, который спустился за ней через пару минут.

— Разве можно просто сказать в такой ситуации нет? — Сидорова задает мне риторический вопрос. Мы сидим в кафе на втором этаже старого особняка и едим сэндвичи с пастрами. — А вдруг он нож достанет? С тех пор я не отвечаю незнакомцам в соцсетях. На всякий случай.

пуловер Versace, нижнее белье Wolford

Может показаться, что только идиот решит приставать к спортсменке. Тем более к участнице Олимпиад и чемпионке Европы. Но в случае с Сидоровой все неоднозначно. Она не поднимает штангу, не бегает на время, не стреляет из винтовки или лука.

— Вообще-то я люблю петь, — говорит она. Но и это не основной род ее деятельности. Анна Сидорова — капитан сборной России по керлингу.

В феврале 2010-го Анна впервые появилась на телеэкране, и тогда ее признали самой красивой спортсменкой на Олимпийских играх в Ванкувере. А через четыре года — на Играх в Сочи. Тогда же она вошла в сотню самых сексуальных женщин страны по версии FHM (For Him Magazine. — Esquire). В такие рейтинги никогда не попадали прыгуньи с шестом или девушки-спринтеры.

В Ванкувере Сидоровой было девятнадцать. Это была ее первая Олимпиада. — Я хорошо помню, как мы возвращались в отель после первой игры, — вспоминает Анна. — Я тогда получила «ВКонтакте» тысячу запросов на добавление в друзья.

сорочка Oysho

Прежде о команде из России никто не говорил всерьез, когда дело касалось керлинга. Считалось, что русские приезжают на Игры раз в четыре года, чтобы получить призы за привлекательность, проиграть северянам и уехать домой (предшественница Сидоровой Людмила Прививкова была признана самой красивой спортсменкой на Олимпиаде 2006 года в Турине. — Esquire). Так в общем-то и получалось: команды шведки Анетт Норберг и британки Роне Мартин раз за разом громили спортсменок из России и становились призерами Олимпиад. В рейтинги красоты они не попадали и годились Сидоровой разве что в матери.

Если смотреть на YouTube игры российских керлингисток с 2012 года, можно заметить, как комментарии в духе «Лучшие уборщицы Европы собрались» и «Единственное, что тут круто, — это девки» меняются на «Наши красавицы» и «Интересно, а они после матча катаются на этих фиговинах?»

Фиговина — это гладкий гранитный камень, который толкают по тонкому льду в дом-мишень. Одно неосторожное движение — и камень летит за борт. От слишком сильного толчка камень улетает за границы мишени. Керлинг называют игрой пенсионеров — тут нужны стальные нервы и полное спокойствие.

халат Denis Simachev

Перед интервью я посмотрел ролик под названием «Анна Сидорова читает неприятные твиты о себе». Я припоминаю его и спрашиваю:

— Как вы относитесь к грубиянам в сети? - Я не пирожок с повидлом, чтобы всем нравиться, — отмахивается она.

А я думаю, она любит дразнить всех, кто на нее смотрит. Она умеет прикусить губу или невзначай оголить плечо ради удачного кадра в Instagram. Она выбрала правильный спорт. Керлинг, как и шахматы, предпочитает крупный план.

Анна с шести лет занималась фигурным катанием, а затем упала, получила травму, и ее жизнь изменилась. Кандидат в мастера спорта. Капитан молодежной сборной по керлингу. Олимпиады. Первые бронзовые медали России на чемпионатах мира.

сорочка Oysho

— На последнем чемпионате мира, который показывали по телевизору, керлинг был вторым по популярности видом спорта после биатлона, — хвалится Сидорова. — Даже хоккей смотрели меньше.

Пока длится наше интервью, руки Сидоровой ни на секунду не остаются без дела. Она поправляет украшения, отвечает кому-то в телефоне и активно жестикулирует. Она экспрессивна. Обожает водить, у нее есть несколько штрафов за превышение скорости. Но стоит заговорить с ней о спорте, Анна моментально меняется.

Девушка, только что рассказывавшая мне, как раздавала на улице бездомных котят или расплакалась на первой Олимпиаде, становится собранным профессионалом. Я чувствую, что отдаляюсь от нее. Передо мной Анна Сидорова, капитан сборной России по керлингу, она держит свои эмоции под контролем.

нижнее белье Calvin Klein Underwear

Сэндвич с пастрами довольно сложно съесть и не испачкаться: ветчина намазана горчицей, сверху — соленые огурцы, и все это разваливается. Я спрашиваю:

— Вам не кажется, что самая вкусная еда — это та, которую нужно есть руками? — Обеды с десятью приборами на столе — это точно не про меня, — отвечает она. — Обожаю есть руками. ≠