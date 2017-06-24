￼1. Проще написать 100 вещей, которые мы знаем о мужчинах, чем 10, которые мы знаем о женщинах.

2. На цвет волос влияет пигмент меланин, а не количество извилин в мозге.

3. Многие из нас действительно сдавали на права в 8 утра в Южном Бутове в разваливающейся «девятке» инструктору, от которого несло перегаром.

4. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» — это какая-то ошибка.

5. Мужчина не должен быть чуть красивее обезьяны. Нечего придумывать.

6. Времена, когда мы смотрели мелодраму, а вы — фантастику, канули в Лету. Теперь мы хотим победителя Канн, а вы — «Мальчишник 3».

7. Если мы говорим «не знаю», это не значит «да» или «нет». Иногда мы правда не знаем.

8. Не для того мы оканчивали английские гимназии на пятерки, поступали в лучшие институты, работали над дельтовидной мышцей и не ели после восьми, чтобы готовить борщ и ждать снисходительного «спасибо, было вкусно».

9. Непонятно, почему мужчины не убивают жен-актрис после первой же постельной сцены в кино.

10. Лучшие друзья девушек — их подруги. ≠