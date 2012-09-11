Наша независимость — это тщательно замаскированное желание попасть в зависимость.

Если женщина без слуха и голоса поет при вас — значит, она вам очень доверяет.

Даже если мы приготовили гадость, пожалуйста, съешьте. Это очень важно.

Когда вас нет дома, мы нюхаем ваши вещи, как в детстве нюхали мамины.

Когда вы не звоните, мы стараемся думать, что вы заняты чем-то важным. Например, спасаете мир.

На самом деле нам нравится, когда вы боретесь с нашими недостатками.

Мы очень влюбчивые и очень верные. В женщинах эти качества прекрасно сочетаются.

Про «чем меньше женщину мы любим…» Пушкин зачем-то

наврал.

Женщине можно соврать. Только так, чтобы она никогда не узнала правду.

А это невозможно.

Женщина может изменить мир. Такое уже было 2012 лет назад.