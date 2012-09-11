Наша независимость — это тщательно замаскированное желание попасть в зависимость.
Если женщина без слуха и голоса поет при вас — значит, она вам очень доверяет.
Даже если мы приготовили гадость, пожалуйста, съешьте. Это очень важно.
Когда вас нет дома, мы нюхаем ваши вещи, как в детстве нюхали мамины.
Когда вы не звоните, мы стараемся думать, что вы заняты чем-то важным. Например, спасаете мир.
На самом деле нам нравится, когда вы боретесь с нашими недостатками.
Мы очень влюбчивые и очень верные. В женщинах эти качества прекрасно сочетаются.
Про «чем меньше женщину
наврал.
Женщине можно соврать. Только так,
А это невозможно.
Женщина может изменить мир. Такое уже было 2012 лет назад.