1. Я не красавица, но многим нравится, а ты женись на бабушке моей.

2. Когда проходит молодость, еще сильнее любится.

3. Только девушки всё нынче бестолковые, вместо золота любовь им подавай.

4. Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу.

5. Может быть, скажу прощай, а может, прощу.

6. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца.

7. Не страшно, если вдруг тебя разлюбят, куда страшней, когда разлюбишь ты.

8. Прости, ты сам виноват, что стал печальным мой взгляд.

9. Не спеши.

10. Говори до поздней ночи, говори со мной. ≠