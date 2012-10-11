Есть такие мужчины, рядом с которыми невозможно быть женщиной.

Женщины и мужчины действительно с разных планет. Не понятно, как нам удается вас рожать.

Если женщина замолчала, это может означать все, что угодно. И не всегда молчание — это свидетельство обиды. Возможно, это акт милосердия.

Существует миф о хаосе бесполезных вещей в сумочках. Там все нужное!

Мы водим механику, потому что хотим все контролировать.

Уму непостижимо, сколько нужно сил, чтобы мужчина чувствовал себя самым главным, умным, сильным и красивым.

Почему-то считается, что мужские слезы — слабость. Но женщина может разглядеть в этом безграничное доверие.

Чтобы произвести на нас впечатление, стоит всего лишь исполнять свои же обещания. Мы же не тянем вас за язык.

У каждой женщины на крайний случай всегда есть «джокер». В экстренных ситуациях она, например, может сесть на шпагат или сделать кувырок.

Говорят, у женщин недавно обнаружили ген, дарящий счастье.