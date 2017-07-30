На Шуре: блузка и брюки PATRIZIA PEPE

Анекдот рассказала Шура Кузнецова, певица

С пяти лет Шура Кузнецова занималась музыкой, но хотела стать актрисой. Родственники ее стремление не поддерживали: бабушка мечтала, чтобы внучка продолжила обучение в консерватории. В знак протеста девочка поступила на факультет журналистики. В университете Шура вместе с друзьями создала команду КВН, но вскоре поняла, что актриса из нее получается плохая, а бизнесвумен выйдет лучше: в 23 она создала свое пиар-агентство, а позже запустила несколько образовательных проектов. К музыке Шура вернулась после того, как попала на концерт Юрия Темирканова. Она купила фортепиано и за два месяца записала альбом, который вошел в топ-3 на iTunes. Теперь Шура собирает залы даже за границей. ≠

