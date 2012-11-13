1. Яркий макияж — это чтобы быть заметной издалека.

2. Женщине позволительно добиваться слезами всего, чего угодно.

3. Никогда не признавайтесь, что мы не в форме, даже если мы очень сильно просим.

4. Не думайте, что цветы, подаренные без повода, вызовут подозрение.

5. На самом деле, женщина умеет делать все, просто она боится расстроить мужчину.

6. Красота дается тяжело. Попробуйте, например, в воде перевернуться вверх ногами и продержаться хотя бы минуту.

7. Не важно, сколько вещей у нас в шкафу, — нам все равно нечего надеть.

8. Если женщина чего-то очень сильно хочет, постарайтесь дать ей это. Все равно получит, но, возможно, уже не от вас.

9. Когда объем легких больше шести литров, можно самой нырять за жемчугом.

10. Чужой человек может нас перепутать, но в жизни мы все — абсолютно разные. И мы не терпим сравнения с другими.