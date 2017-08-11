Дженнифер Лоуренс, актриса.
«Я радуюсь, когда меня считают сексуальной. Но
Эмилия Кларк, актриса
«Я из тех, кто
Рианна, певица
«У людей
Скарлетт Йоханссон, актриса
«Я должна торопиться. Я с рождения в кинобизнесе. Скоро мне начнут предлагать роли матерей, а потом все вообще закончится. Я ведь должна подстраховать себя театром, продюсерской работой, наградами».
Мила Кунис, актриса
«Я не смешая. Я просто знаю, как
Крисси Тейген, телеведущая и жена Джона Ледженда
«Я не знала проблем с задницей до тех пор, пока мне не исполнилось 23. А потом появилась Дженнифер Лопес, и все люди такие: «У нее классная задница». Теперь ты просто
Джессика Пейр, актриса («Безумцы»)
«Между