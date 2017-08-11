Дженнифер Лоуренс, актриса.

«Я радуюсь, когда меня считают сексуальной. Но не распутной »

Эмилия Кларк, актриса

«Я из тех, кто сначала наливает молоко , а потом чай».

Рианна, певица

«У людей сложилось представление обо мне, как о дикой и сумасшедшей, но я — не совсем то, что они себе представляют».

Скарлетт Йоханссон, актриса

«Я должна торопиться. Я с рождения в кинобизнесе. Скоро мне начнут предлагать роли матерей, а потом все вообще закончится. Я ведь должна подстраховать себя театром, продюсерской работой, наградами».

Мила Кунис, актриса

«Я не смешая. Я просто знаю, как преподнести шутку».

Крисси Тейген, телеведущая и жена Джона Ледженда

«Я не знала проблем с задницей до тех пор, пока мне не исполнилось 23. А потом появилась Дженнифер Лопес, и все люди такие: «У нее классная задница». Теперь ты просто обязан ее иметь . В моем случае это полный отстой».

Джессика Пейр, актриса («Безумцы»)